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02:57, 20 июля 2026Интернет и СМИ

В Китае рассказали о трижды спасшем Пекин от больших проблем президенте России

Sohu: Путин трижды спасал Китай от больших проблем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Китайские журналисты издания Sohu рассказали, что президент России Владимир Путин трижды спас Пекин от больших проблем. Пересказ статьи приводит «АБН24».

«Путин трижды спасал КНР, неудивительно, что его любит китайский народ», — отметили обозреватели.

Первый раз, по их словам, был в середине 2010-х годов, когда китайские военно-воздушные силы переживали непростой период. Им приходилось иметь дело с американской авиацией, которая превосходила самолеты КНР. Тогда Китай заключил с Россией контракт на поставку истребителей Су-35 с передачей первой партии в 2018 году. Однако Путин увидел напряженную ситуацию в Южно-Китайском море и скорректировал план поставок. Первая партия была передана уже в 2016 году, что позволило стабилизировать ситуацию в регионе.

Второй раз российский лидер пришел на помощь Пекину в 2014 году, пишет издание. В тот момент китайская промышленность нуждалась в стабильных поставках энергоносителей, независимых от западных стран. Тогда Москва подписала с КНР соглашение по экспорту газа, а спустя пять лет официально начал работу газопровод «Сила Сибири».

Третий случай был в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Пока Запад пытался обвинить в случившемся Китай, Россия направила своих медицинских специалистов и оборудование, а также оказала поддержку на международной арене, что позволило стране пережить первоначальные трудности, вызванные пандемией, заключили журналисты.

20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.

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