Китайские журналисты издания Sohu рассказали, что президент России Владимир Путин трижды спас Пекин от больших проблем. Пересказ статьи приводит «АБН24».
«Путин трижды спасал КНР, неудивительно, что его любит китайский народ», — отметили обозреватели.
Первый раз, по их словам, был в середине 2010-х годов, когда китайские военно-воздушные силы переживали непростой период. Им приходилось иметь дело с американской авиацией, которая превосходила самолеты КНР. Тогда Китай заключил с Россией контракт на поставку истребителей Су-35 с передачей первой партии в 2018 году. Однако Путин увидел напряженную ситуацию в Южно-Китайском море и скорректировал план поставок. Первая партия была передана уже в 2016 году, что позволило стабилизировать ситуацию в регионе.
Второй раз российский лидер пришел на помощь Пекину в 2014 году, пишет издание. В тот момент китайская промышленность нуждалась в стабильных поставках энергоносителей, независимых от западных стран. Тогда Москва подписала с КНР соглашение по экспорту газа, а спустя пять лет официально начал работу газопровод «Сила Сибири».
Третий случай был в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Пока Запад пытался обвинить в случившемся Китай, Россия направила своих медицинских специалистов и оборудование, а также оказала поддержку на международной арене, что позволило стране пережить первоначальные трудности, вызванные пандемией, заключили журналисты.
20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.