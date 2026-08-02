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12:41, 2 августа 2026 (обновлено: 12:55, 2 августа 2026)Бывший СССР

В Николаеве прогремел третий взрыв

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел третий взрыв
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Mykolaiv region / Reuters

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел третий взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, были также нанесены удары в порту Николаева. Там был поражен морской буксир, который ВСУ переоборудовали для использования безэкипажных катеров.

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