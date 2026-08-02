В Николаеве прогремел третий взрыв

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел третий взрыв

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел третий взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, были также нанесены удары в порту Николаева. Там был поражен морской буксир, который ВСУ переоборудовали для использования безэкипажных катеров.