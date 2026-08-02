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14:34, 2 августа 2026 (обновлено: 14:38, 2 августа 2026)Мир

В Африке один объект назовут именем Трампа

Король Марокко решил переименовать соединяющую север и юг страны дорогу в честь Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marco Frino Fotografo / Shutterstock / Fotodom  

Король Марокко Мухаммед VI решил переименовать дорогу между городами Тизнит и Дахла, соединяющую север и юг страны, в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство MAP.

«Мухаммед VI уведомил президента США о своем решении, сообщив, что трасса Тизнит — Дахла будет названа "Автомагистраль Дональда Дж. Трампа"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг станет признанием прочных двусторонних отношений между странами и роли Трампа в их укреплении.

Ранее стало известно, что Трампа захотели увидеть в Сербии. Американский президент сделал репост фото, на котором несколько зрителей турнира UFC в Белграде развернули плакат, приветствующий и приглашающий президента США посетить Сербию.

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