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18:24, 3 августа 2026 (обновлено: 18:32, 3 августа 2026)Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша сравнила американцев в магазине с тараканами

Блогерша Мадрид сравнила покупателей секонд-хенда в Лос-Анджелесе с тараканами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) сравнила покупателей американского секонд-хенда с тараканами. Видео, в котором она сняла визит в магазин одежды, доступно на YouTube.

Мадрид показала, как выглядит очередь в секонд-хенд. Блогерша добавила, что оказавшиеся внутри покупательницы роются в грудах вещей, быстро отбирая подходящую им одежду. «Боже, как тараканы», — описала происходящее она.

Блогерша объяснила, что посетителям этого магазина дается всего несколько минут, чтобы успеть выбрать понравившиеся вещи и оплатить их. Она также пожаловалась, что из-за большого количества людей из секонд-хенда было трудно выйти.

Ранее Мадрид рассказала, что неделю питалась уцененной едой в США. Она призналась, что ее порадовало качество такой продукции.

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