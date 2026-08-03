Популярная российская блогерша сравнила американцев в магазине с тараканами

Блогерша Мадрид сравнила покупателей секонд-хенда в Лос-Анджелесе с тараканами

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) сравнила покупателей американского секонд-хенда с тараканами. Видео, в котором она сняла визит в магазин одежды, доступно на YouTube.

Мадрид показала, как выглядит очередь в секонд-хенд. Блогерша добавила, что оказавшиеся внутри покупательницы роются в грудах вещей, быстро отбирая подходящую им одежду. «Боже, как тараканы», — описала происходящее она.

Блогерша объяснила, что посетителям этого магазина дается всего несколько минут, чтобы успеть выбрать понравившиеся вещи и оплатить их. Она также пожаловалась, что из-за большого количества людей из секонд-хенда было трудно выйти.

Ранее Мадрид рассказала, что неделю питалась уцененной едой в США. Она призналась, что ее порадовало качество такой продукции.