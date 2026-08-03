Ида Галич пожаловалась на атаку мошенников и обратилась ко всем артистам и блогерам

Блогерша Ида Галич заявила, что ее пытались взломать мошенники

Блогерша Ида Галич пожаловалась на атаку мошенников в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). О случившемся она написала в своем Telegram-канале.

«Сегодня меня снова пытались взломать в запрещенной инсте. (...) Я обращаюсь ко всем артистам и блогерам, которых ранее взламывали. Скорее всего, у мошенников стоят какие-то напоминалки. Будьте аккуратны и держите телефон при себе», — написала блогерша.

Она добавила, что в этот раз злоумышленникам все же не удалось завладеть ее аккаунтом.

В августе 2025 года мошенники украли аккаунт Иды Галич в Instagram. От лица блогерши злоумышленники пытались выманивать у ее подписчиков деньги. Блогерша назвала мошенников террорюгами, прокляла их и обматерила. Она также призналась, что расплакалась из-за случившегося.