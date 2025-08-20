Ида Галич прокляла и обматерила укравших ее аккаунт «террорюг»

Блогерша Ида Галич заявила, что мошенники украли ее аккаунт в Instagram

Популярная российская блогерша Ида Галич заявила, что мошенники украли ее аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом она написала в Telegram-канале, прокляв и обматерив злоумышленников.

«Неуважаемые террорюги. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. *** халявщики, чтобы у вас руки отсохли. Я вас проклинаю, мрази», — обратилась Галич к мошенникам.

Знаменитость добавила, что никогда не собирала деньги у подписчиков, поэтому призвала не переводить средства, если сообщения с подобными просьбами появятся на ее странице. Также инфлюэнсерша призналась, что произошедшее заставило ее расплакаться.

