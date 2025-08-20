Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Ида Галич прокляла и обматерила укравших ее аккаунт «террорюг»

Блогерша Ида Галич заявила, что мошенники украли ее аккаунт в Instagram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Популярная российская блогерша Ида Галич заявила, что мошенники украли ее аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом она написала в Telegram-канале, прокляв и обматерив злоумышленников.

«Неуважаемые террорюги. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. *** халявщики, чтобы у вас руки отсохли. Я вас проклинаю, мрази», — обратилась Галич к мошенникам.

Знаменитость добавила, что никогда не собирала деньги у подписчиков, поэтому призвала не переводить средства, если сообщения с подобными просьбами появятся на ее странице. Также инфлюэнсерша призналась, что произошедшее заставило ее расплакаться.

Ранее Ида Галич рассказала, что тяжело восстанавливалась после кесарева сечения. Она вспомнила, что вставать на ноги ей помогала мать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Врач раскрыла секрет стройности и молодости 43-летней Натальи Подольской

    В ВСУ пожаловались на эффективный способ борьбы российских войск с аэроразведкой

    Колумбийскому наркобарону Карлосу запросили большой срок в России

    Замглавы «Ельцин Центра» репостнула сообщение дочери Ельцина и поплатилась. Что было в тексте и какое наказание последовало?

    Ехавшая в поезде с детьми россиянка впала в кому из-за инсульта

    Ида Галич прокляла и обматерила укравших ее аккаунт «террорюг»

    Москвичей позвали посмотреть на банан

    В Юго-Восточной Азии произошло землетрясение

    В Европе назвали главную жертву разрыва отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости