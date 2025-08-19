Интернет и СМИ
17:34, 19 августа 2025

Ида Галич описала последствия одной операции словами «одуревала от боли»

Блогерша Ида Галич заявила, что тяжело восстанавливалась после кесарева сечения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Популярная российская блогерша Ида Галич описала последствия одной операции словами «одуревала от боли». Подробностями она поделилась в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Галич рассказала, что тяжело восстанавливалась после кесарева сечения, которое ей провели во время вторых родов. По словам блогерши, после операции ей нужно было вставать, с чем ей помогала мать. «У меня очень низкий болевой порог и я, конечно, в какие-то моменты одуревала от боли», — пожаловалась она и добавила, что врачи все время старались давать ей обезболивающее.

Также инфлюэнсерша заявила, что сложнее перенесла вторые роды. В частности, отметила Галич, ей было намного больнее, чем при рождении первого ребенка.

30 июля стало известно, что Галич родила дочь. Она сообщила, что на родах присутствовал ее возлюбленный Олег Ледвич.

У Галич двое детей. Первого сына Леона она родила в 2020 году от блогера Алана Басиева, с которым впоследствии развелась.

