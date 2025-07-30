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12:25, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Ида Галич родила дочь

Популярная блогерша Ида Галич сообщила, что родила дочь Татьяну
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал IdaGalich

Популярная блогерша Ида Галич стала матерью во второй раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Блогерша опубликовала фото из роддома с женихом и отцом ребенка Олегом Ледвичем, а также снимки с новорожденной дочерью. «Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем», — подписала она публикацию. Галич добавила, что дочь назвали Татьяной.

Также инфлюэнсерша рассказала, что ее возлюбленный присутствовал на родах и сам перерезал пуповину. Схватки же, вспомнила Галич, начались, когда она была на экскурсии в музее-усадьбе. «Аристократка!» — поиронизировала она.

Ранее Галич раскрыла свой вес во время беременности. Она рассказала, что весит около 70 килограммов. Блогерша уточнила, что в начале беременности ее вес составлял 56 килограммов.

Галич объявила о беременности в январе.

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