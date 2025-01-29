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15:09, 29 января 2025Интернет и СМИ

Ида Галич объявила о беременности

Блогерша Ида Галич заявила, что станет матерью во второй раз
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Ида Галич заявила, что станет матерью во второй раз. О беременности она объявила в своем Telegram-канале.

Галич опубликовала фотографии в черном облегающем живот платье. «Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться», — написала блогерша.

Она также поблагодарила всех за поздравления.

В начале января Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Олег Ледвич, об отношениях с которым она объявила в октябре 2024 года.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.

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