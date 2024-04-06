Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич впервые показала нового возлюбленного. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных видеороликах 33-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала, как проводит время с темноволосым мужчиной с удлиненной стрижкой. Знаменитость не стала снимать его лицо полностью, стараясь запечатлеть избранника сбоку или со спины.

При этом Галич отметила, что из знакомство состоялось полгода назад. «Громкие слова рано говорить. Просто сегодня ровно шесть месяцев, как мы впервые поцеловались после стрипушника», — подписала она публикацию.

В сентябре 2022 года Ида Галич рассказала о разводе с бывшим мужем Аланом Басиевым и отношениях после разрыва. По ее словам, она сделала все, чтобы сохранить семью.

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года, спустя два года у пары появился на свет сын Леон. В январе 2021 года блогерша подтвердила слухи о разводе. Позже она признавалась, что инициатором расставания стал супруг.