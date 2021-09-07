Ида Галич раскрыла подробности развода

Популярная российская блогерша Ида Галич, которая в начале года объявила о расставании с мужем бизнесменом Аланом Басиевым, заявила, что инициатором развода выступил ее супруг. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Блогерша призналась, что тема развода является для нее больной, так как она надеялась провести с Басиевым всю свою жизнь. «У нас настал такой момент, когда ты понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо что-то надо делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Он сказал, что либо вот так [делаешь], либо мы разводимся. Я ему сказала, что вот так я не могу сделать», — рассказала знаменитость.

Также Галич опровергла слухи о том, что бывший супруг зарабатывал меньше ее. «Это такой бред. <...> Я могу доказать вообще очень просто, что мы расстались не из-за этого, потому что Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много. Я получала и сумочки, и брюлики, и все. Жили мы прекрасным образом», — вспомнила она.

Блогерша отметила, что до сих пор сильно переживает из-за расставания с бизнесменом, потому что она хотела, чтобы ее сын Леон рос в полной семье. Знаменитость добавила, что ей больно смотреть на молодых отцов с детьми.

Галич подтвердила информацию о разводе с Басиевым в конце января 2021 года. Тогда она подчеркнула, что причиной расставания не была неверность кого-либо из партнеров. Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. В феврале 2020 года у них родился сын Леон.