Ида Галич рассказала об «адских днях» в семье из-за коронавируса

Телеведущая и блогерша Ида Галич сообщила, что заразилась коронавирусом. В сторис Instagram она рассказала об «адских днях», которые наступили в ее семье из-за инфекции.

«Это были тяжкие недели. Какие-то адские дни, которые заставили меня сильно переживать», — оценила она текущий период в жизни. По словам Галич, она самоизолировалась в доме, а ее родители, которые тоже заразились, попали в больницу.

Она пояснила, что у отца зафиксировали поражение 75 процентов легких. Блогерша подчеркнула, что ожидает улучшения его здоровья после лечения. «У мамы дела получше», — добавила она.

Ведущая отметила, что отсутствие нового контента в ее соцсетях связано с ситуацией в семье. «Очень сложно транслировать в массы веселье и радость, когда ты в своем самом жутком состоянии», — уточнила Галич.

Она призвала поклонников беречь себя и близких и ценить проведенное вместе время. «Очень скучаю по сыну, который сейчас с сестрами», — заключила блогерша.

О заражении коронавирусом Галич также сообщала в октябре 2020 года. Тогда блогерша рассказала об ужасах, которые пережила, пытаясь пройти обследования.