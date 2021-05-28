Ивлеева встретилась с Галич вопреки их долгому конфликту

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева встретилась с блогершей Идой Галич вопреки их долгому конфликту. Две бывшие подруги последнее время не общались на публике и не делали каких-либо совместных проектов. Галич опубликовала короткий ролик из интервью в сторис Instagram.

В анонсе общения ведущих на экране в студии был показан прямой вопрос к Ивлеевой об их взаимоотношениях: «Настя, почему ты не общаешься с Идой?» Вероятно в эфире они выяснят причины конфликта и официально сообщат об этом своим поклонникам. «Исторический момент», — охарактеризовала снятое интервью сама Галич.

В августе 2020 года между ведущими произошел публичный конфликт. Поводом для перепалки послужил пост Иды о рейтинге Forbes в Instagram. Они поспорили из-за слов Галич о «ссаных гивах» (розыгрышах призов), которые в том числе проводила и Ивлеева.

Галич констатировала, что заработала больше денег, несмотря на меньшее число подписчиков, чем у других блогеров в рейтинге. Эти слова задели Ивлееву, и она высказалась в сторис с призывом к Иде перестать так негативно оценивать подобные конкурсы среди блогеров.