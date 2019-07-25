Названы самые успешные блогеры рунета

Российская версия журнала Forbes представила список самых успешных блогеров рунета. Рейтинг доступен на сайте издания.

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Блогеры вошли в топ-40 самых успешных звезд страны моложе 40 лет, составив почти четверть рейтинга. В список вошли в том числе Ксения Собчак, запустившая на YouTube передачу «Осторожно, Собчак!», телеведущая Анастасия Ивлеева, создавшая собственное YouTube-шоу и начавшая продюсерскую деятельность, и Юрий Дудь, выпускающий интервью и документальные фильмы в программе «вДудь».

Также журнал признал самыми успешными Валентина Петухова (Wylsacom), Екатерину Трофимову (Kate Clapp ), Александру Балковскую (Саша Спилберг), которые не работали на телевидении или в СМИ до того, как стали популярными в сети. Forbes дополнительно отметил группу Little Big, Максима Голополосова («+100500») и Иду Галич.

Издание отметило, что YouTube в последние годы не только рождает молодых звезд, но и открывает второе дыхание у состоявшихся журналистов. При этом вторая по важности платформа у российских блогеров — фотосервис Instagram. Его успешно осваивают в том числе Настя Ивлеева и Ида Галич.

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