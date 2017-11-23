В сети заблокировали самый популярный детский канал в России

YouTube заблокировал самый быстрорастущий русскоязычный канал Vlad Crazy Show, специализирующийся на создании детского контента. Об этом сообщается в сообществе «Ютубер» во «ВКонтакте».

Как отмечают администраторы паблика, точная причина блокировки Vlad Crazy Show неизвестна. При попытке зайти на канал пользователь видеохостинга видит только сообщение с надписью «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube». «Эта новость сегодня шокировала всех, кто хоть чуть-чуть знаком с YouTube», — заявили авторы «Ютубер».

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Судя по данным статистических сервисов Whatstat и SocialBlade, перед блокировкой аудитория Vlad Crazy Show насчитывала более 9,4 миллиона человек. Ежемесячно на канал подписывалось более 1,5 миллиона человек, а просмотры переступали отметку в 3 миллиарда просмотров. По словам администрации «Ютубер», к началу 2018 года создатели Vlad Crazy Show должны были обойти по числу подписчиков самого популярного блогера рунета Ивана Рудского (12 миллионов подписчиков).

Vlad Crazy Show — канал посвященный развлечениям, игрушкам, фастфуду и сладостям. Авторы канала не раз подвергались критике со стороны коллег по цеху: их обвиняли в насаждении детям любви к вредной еде и крупным брендам, которые, судя по всему, не раз рекламировались в роликах канала. Только на коммерческих просмотрах создатели Vlad Crazy Show ежемесячно зарабатывали более 100 тысяч долларов.