В сети попытались избавиться от тысяч роликов одного из главарей «Аль-Каиды»

YouTube удалил более 52 тысяч экстремистских видео с Анваром аль-Авлаки (Anwar al-Awlaki) — бывшим главой филиала запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Об этом сообщает The New York Times.

Причиной удаления множества роликов стало растущее давление на YouTube со стороны правительства США и сторонников борьбы с терроризмом. Они потребовали от администрации видеохостинга избавиться от общедоступной пропаганды одного из «ведущих джихадистских рекрутеров» в сети.

В материале издания утверждается: если до чистки на сайте можно было обнаружить более 70 тысяч видео, то, по словам журналистов, теперь YouTube выдает не более 18 600 результатов. Тем не менее, если вбить Anwar al-Awlaki в поисковой строке видеохостинга, можно увидеть, что всего за сутки количество роликов увеличилось до 20 тысяч.

По словам научного руководителя программы об экстремизме в Университете Джорджа Вашингтона Александра Мелеагру-Хиченса (Alexander Meleagrou-Hitchens), несмотря на все блокировки, любой, кто действительно хочет найти пропагандистские ролики с аль-Авлаки, найдет их. «Но, если они заблокированы на YouTube — их увидит гораздо меньше случайных зрителей», — добавил он.

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Отмечается, что удалению подлежали экстремистские выступления аль-Авлаки, во время которых главарь «Аль-Каиды» призывал зрителей к джихаду. Репортажи, документальные видео и дебаты о законности его убийства американским беспилотником — все это осталось в свободном доступе.

Аль-Авлаки — радикальный исламский проповедник, считавшийся идеологическим лидером «Аль-Каиды». Он прославился благодаря проповедям и призывам к джихаду. Погиб в сентябре 2011 года в Йемене якобы от удара американского беспилотника.