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Джихад, порно и аниме

Что скрывает секретный архив Усамы бен Ладена

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Фото: Jerry Lampen / Reuters

ЦРУ рассекретило скрытые доселе файлы, добытые американскими спецназовцами в ходе рейда на дом «террориста номер один», лидера группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена в пакистанском Абботтабаде. Помимо речей, призывающих к истреблению неверных, и рассуждений о событиях в исламском мире, в архиве обнаружились мультфильмы, аниме и даже порно. «Лента.ру» выяснила, как проводил досуг архитектор самого смертоносного теракта в истории.

Три пули в историю

«Усама бен Ладен стоял около кровати. Он был выше и более худым, чем я ожидал, с более короткой бородой и более седыми волосами, чем мне представлялось. Перед ним была женщина. Его руки лежали на ее плечах. Я мгновенно взял прицел чуть повыше правого плеча женщины и дважды нажал на спусковой крючок. Голова бен Ладена раскололась, он упал. Я выпустил еще одну пулю ему в голову. Для страховки», — так американский спецназовец Роберт О'Нил описал день 1 мая 2011 года, когда самый разыскиваемый террорист на свете был ликвидирован после десяти лет безрезультатных поисков.

Голову главаря для посмертной фотографии пришлось собирать по частям, а тело было похоронено в соответствии с исламскими традициями — его обмыли, обернули белым полотнищем, поместили в сумку с утяжелением и сбросили в море.

История убийства главного террориста в истории сразу привлекла внимание политиков и общественности, масла в огонь подливало нежелание властей США публиковать фотографию его обезображенного тела. Спецслужбы не спешили делиться и информацией о том, что было обнаружено в доме бен Ладена.

Завеса тайны понемногу начала приоткрываться в 2015-2016 годах, а в ноябре 2017-го наконец опубликовали 18 тысяч документов, 79 тысяч аудиозаписей и картинок и более 10 тысяч видеороликов с компьютера и жестких дисков террориста. Публике впервые стал доступен личный дневник бен Ладена, в котором предводитель джихада делился своими взглядами на мир и на задачи исламистского движения.

Мысли террора

По оценкам авторов блога об оборонной политике США Long War Journal, который добивался от ЦРУ рассекречивания данных, на анализ всех обнародованных документов уйдут годы, однако кое-что известно уже сейчас.

Несмотря на то что бен Ладен последние годы жил в неприметном особняке в пакистанском городе Абботтабаде и старался скрыться от американцев, он не собирался сворачивать с тропы джихада и активно руководил созданной им «Аль-Каидой», связываясь со своими последователями по всему миру.

Раньше считалось, что исламисты всех мастей просто брали себе раскрученный бренд «Аль-Каиды» и вершили джихад на вверенных им территориях самостоятельно. Из дневников становится известно, что бен Ладен из своей резиденции железной рукой вел головорезов к победам и на Ближнем Востоке, и в Йемене, и в Ливии, и в Сомали.

Усама также, по-видимому, был неплохим стратегом: он анализировал военные кампании США в Ираке и Афганистане и изучал перевод книги американского журналиста Боба Вудварда «Обамовские войны», чтобы понять образ и ход мыслей своих врагов.

Тайная дружба с аятоллами

Долгое время считалось, что суннитская «Аль-Каида» и шиитский Иран хоть и имеют общего противника — США, но будут неизменно враждовать хотя бы из религиозных противоречий. Тем не менее внимание исследователей привлек любопытный документ, обнаруженный у бен Ладена.

Он написан высокопоставленным джихадистом; из его текста понятно, что Иран предоставил неким «саудовским братьям» в «Аль-Каиде» все необходимое, в том числе деньги, оружие и подготовку в лагерях шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В обмен Тегеран попросил лишь противодействовать американским интересам в Саудовской Аравии и других государствах Персидского залива. Сотрудничество, видимо, началось в сентябре 2001 года: тогда американские войска нанесли масштабное поражение террористам в Афганистане, и руководящий совет «Аль-Каиды» переместился в Иран.

Даже если описанное правда, Иран, судя по всему, поплатился за взаимодействие с террористами: джихадисты нарушили свои обещания, и Тегеран в отместку задержал несколько «аль-каидовцев».

Бен Ладен, судя по записям, считал Иран и «Аль-Каиду» не врагами, а равноправными сторонами, которые могут то дружить — например, если нужно дать отпор американским кафирам, то враждовать. Лидер террористов, например, лично писал гневное письмо Высшему руководителю Ирана аятолле Хаменеи, требуя отпустить родственника, а его подручные однажды похитили иранского дипломата, предлагая обменять его на высокопоставленного «аль-каидовца».

Досталось не только Ирану: в нескольких аудиофайлах бен Ладен рассказывает о саудовских шейхах, которые помогают делу глобального джихада.

Он ведь тоже человек

Впрочем, в файлах бывшего «террориста номер один» нашлось место не только рассуждениям о джихаде и иранских аятоллах. Экспертам стало известно, что перед своими знаменитыми видеообращениями бен Ладен репетировал: кадры с многочисленными дублями хранились на жестком диске его компьютера.

На его компьютере нашлись также детские мультфильмы «Тачки» и «Ледниковый период», аниме «Бэтмен: Рыцарь Готэма» и смешная реклама компании Trunk Monkey. Оперативники обнаружили игру Final Fantasy VII, эпизоды мультфильма «Том и Джерри», фильмы с Джеки Чаном и вирусное видео «Чарли укусил меня за палец», когда-то бывшее самым просматриваемым роликом в истории YouTube. Видимо, бен Ладен вел джихад еще и на виртуальных полях боя: судя по анализу файлов в его системе, он проводил время за Counter-Strike — игрой, посвященной борьбе спецназа и террористов.

Кадры с отрезанием головы заложника соседствовали с «Самыми смешными домашними видео в истории Америки» и инструкцией по вязанию. Не чужда бен Ладену была и ирония: на жестком диске нашли документальный фильм независимого журналиста Моргана Сперлока «Где же все-таки Усама бен Ладен?» и конспирологическое кино о том, что атаки 11 сентября 2001 года были организованы властями США.

Вирусное видео «Чарли укусил мой палец», найденное на компьютере Усамы бен Ладена

Обнаружено было и порно, и старые порноигры в стиле аниме — впрочем, в ЦРУ ясно дали понять, что сексуальными предпочтениями безжалостного вождя мирового джихада делиться они не намерены. Мало кто обратил внимание, но еще в феврале 2017-го в СМИ всплыла секретная «мастурбационная фетва» из ранее обнародованных файлов террориста: в ней он давал дозволение братьям, воюющим в полях и долгое время живущим без жен, на рукоблудие в «исключительных случаях».

Можно предположить, что бен Ладен любил «Тома и Джерри», смотрел вирусные ролики, играл в Final Fantasy и, подумав о джихаде, в уединении наслаждался порнографическими роликами, однако среди обнаруженных видео были и курсы изучения английского алфавита — не исключено, что какие-то файлы предназначались для многочисленной семьи террориста. В своем абботтабадском убежище он жил с тремя женами и девятью детьми.

Подборка смешных рекламных роликов компании Trunk Monkey, некоторые из которых обнаружились в абботтабадском убежище террориста

Новые документы прольют больше света на то, как жил и работал один из самых известных в мире террористов. После его смерти, вопреки ожиданиям, победы над «Аль-Каидой» не случилось, напротив — ситуация с радикальным исламом лишь усугубилась. Быть может, анализ мыслей и методов руководства отца современного джихадизма поможет миру найти ключ к тому, как не оказаться под сенью глобального халифата.

Алексей Наумов

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