Пользователям сети отказали в праве увидеть порноколлекцию Усамы бен Ладена

Коллекция порнографических материалов, принадлежавших убитому лидеру террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усаме бен Ладену, не будет доступна общественности. Об этом заявил глава ЦРУ Майк Помпео, передает The New York Post.

Комментируя возможную публикацию документов, связанных с террористом, Помпео сказал, что «все, кроме порнографии и материалов, защищенных авторским правом, будет опубликовано».

Порноколлекцию бен Ладена обнаружили после его убийства в 2011 году. Точных данных о ее размерах нет, однако New York Post отмечает, что она «огромна».

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.

