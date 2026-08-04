Названо число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Собянин сообщил о 13 сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ

На подлете к Москве с начала 4 августа сбили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из публикаций в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Первое сообщение о четырех уничтоженных беспилотниках появилось в 2:02 по московскому времени. В течение дня системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще девять дронов.

По словам градоначальника, на местах падения БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 4 августа системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 320 дронов ВСУ. Под удары попали 19 субъектов России, в том числе Крым, Московский регион и Ленинградская область.