Интернет и СМИ
 

На компьютере бен Ладена нашли порно, мультики, смешные ролики и фото Шакиры

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Усама бен Ладен
Усама бен Ладен

Журналисты обнаружили в массиве файлов на компьютере Усамы бен Ладена ссылки на порно, мультфильмы, аниме, ролики с котиками и руководство по вязанию.

Внимание журналистов, изучивших обнародованный Центральным разведывательным управлением США архив, привлекла картинка под названием assss.jpg (ass с английского переводится как задница — прим. «Ленты.ру»). Проанализировав журнал загрузок, можно понять, что бен Ладен качал из интернета, находясь в убежище.

Например, эпизоды мультфильма «Том и Джерри», а также некогда вирусный ролик «Чарли кусает мой палец» (за 10 лет ролик набрал более 850 миллионов просмотров — прим. «Ленты.ру») и видео с котиками.

Помимо этого, среди скачанных файлов нашли серии «Уоллеса и Громита», «Мистера Бина», ролик «Как связать крючком корзину», гифку с Боратом из одноименного фильма, картинки с популярного развлекательного портала Reddit и фотографию певицы Шакиры.

На исследовавших файлы произвело впечатление то, что лидер «Аль-Каиды» (запрещена в России), по всей видимости, смотрел документальный фильм «Разменная монета» (Loose Change), в котором высказывается версия о том, что теракт 11 сентября 2001 года организовало правительство США.

Также на компьютере бен Ладена были обнаружены порноролики и порноигры в стиле аниме. В ЦРУ отказались раскрывать ссылки на файлы для взрослых, чтобы не привлекать внимания к сексуальным предпочтениям лидера джихадистов.

Всего 1 ноября ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с бен Ладеном, включая его личный дневник.


Предыстория: Опубликован личный дневник Усамы бен Ладена
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