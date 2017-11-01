Опубликован личный дневник Усамы бен Ладена

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

Отмечается, что документы были получены в мае 2011 года. В дневнике присутствует записи, которые террорист делал накануне гибели.

Также ЦРУ опубликовало различные текстовые файлы, аудио, видео и системные файлы программного обеспечения. Среди документов присутствуют фотографии сына бен Ладена Хамзы, видеочерновики с заявлениями бывшего «террориста номер один» и джихадистская пропаганда международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.