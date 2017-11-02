ЦРУ показало видео со свадьбы сына бен Ладена

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало видеозапись, сделанную во время свадьбы сына покойного лидера международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Ролик был размещен на сайте «Русской службы Би-би-си».

На кадрах видно, как сын бен Ладена Хамза, одетый в традиционную одежду, общается с гостями во время празднования. Как отмечает издание, ранее видеозаписи с мужчиной, который после смерти своего отца стал одним из лидеров «Аль-Каиды», не публиковались.

1 ноября сообщалось, что ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном. Среди документов присутствуют фотографии сына бен Ладена Хамзы, видеочерновики с заявлениями бывшего «террориста номер один», джихадистская пропаганда, а также дневник бен Ладена.

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.