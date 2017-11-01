Захарова предложила вспомнить фотографии бен Ладена в Белом Доме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ток-шоу «60 минут» телеканала «Россия 1» предложила зрителям и участникам вспомнить фотографии, сделанные во время приема Усамы бен Ладена в Белом Доме. Видео

было опубликовано на YouTube 30 октября. По словам Захаровой, прием террориста в США был организован лоббистами.

Усама бен Ладен — основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские объекты по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии. Был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.