Россия обвинила США в сознательном разрушении двусторонних отношений

Россия считает последние действия США намеренной попыткой разрушить отношения. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Складывается впечатление, что американские политические силы, конечно, не все, но ряд <…> насквозь пронизаны русофобией и действуют заодно со спецслужбами и просто сознательно из всех сил разрушают отношения между двумя странами», — пояснила она. По словам Захаровой, вполне вероятно, что такая деятельность ведется для того, чтобы создать неблагоприятный фон для вступления в должность нового посла США в РФ Джона Хантсмана.

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Недовольство Министерства иностранных дел вызвало снятие российских флагов со здания дипмиссий.

В ночь на четверг, 12 октября, со здания российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне были сняты государственные флаги РФ. В Госдепе США рассказали, что флаги хранятся в зданиях, но отказались сообщить, почему это было сделано и когда российские государственные символы будут возвращены на место.