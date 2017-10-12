Посол России в США обвинил Вашингтон в ухудшении отношений между странами

Посол России в США Анатолий Антонов возложил на Вашингтон ответственность за ухудшение отношений между странами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие России, и не допускать подобного впредь», — сказал он.

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Также Антонов сообщил, что Россия рассматривает последние действия США с государственными флагами РФ над зданиями российской собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне как «крайне недружественные шаги, идущие вразрез звучавшим ранее от официального Вашингтона заверениям в желании налаживать двусторонние отношения».

В ночь на четверг со здания российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне были сняты государственные флаги РФ. В Госдепе США рассказали, что флаги хранятся в зданиях, но не отказались сообщить, почему это было сделано и когда российские государственные символы будут возвращены на место.