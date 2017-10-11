Москва заявила о сорванных с консульства РФ в Сан-Франциско российских флагах

Посольство России в Вашингтоне в своем Twitter сообщило о том, что американские власти сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско.

«Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли флаги со зданий консульства», — говорится в публикации.

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На странице посольства в Facebook указано, что американской стороне был направлен решительный протест. «Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — добавили в дипмиссии.

3 октября российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок генконсульства. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в МИД.

31 августа власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.