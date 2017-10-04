Посольство России опубликовало фото взлома генконсульства спецслужбами США

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на выступление представителя Госдепа Хизер Нойерт, отвергнувшей обвинения Москвы во взломе сотрудниками внешнеполитического ведомства США здания генконсульства России в Сан-Франциско. В своем Twitter оно выложило фото с процессом проникновения на территорию российского представительства.

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 04 октября 2017, 00:25

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«К вопросу о том, где и когда они не взламывали замки, а просто прошлись и осмотрелись», — говорится в твите посольства.

Ранее 4 октября Нойерт рассказала, что сотрудники службы безопасности Госдепа проникли на территорию генконсульства, чтобы убедиться, чтобы там больше не живут люди, как было предписано Вашингтоном.

3 октября российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок генконсульства. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в МИД.