Мир
 

Госдеп назвал захват российского генконсульства в Сан-Франциско «простым осмотром»

Перейти в «Мою Ленту»

Госдепартамент опроверг заявления России о захвате здания генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт на брифинге для журналистов, передает Reuters.

По ее словам, сотрудники службы безопасности Госдепа «просто прошлись, осмотрелись, чтобы убедиться, чтобы люди там больше не живут». Она заявила, что США предоставили российским семьям, проживающим в консульстве, расширенный срок 1 октября, чтобы освободить резиденции.

2 октября МИД России назвал сотрудников спецслужб США, проводивших обыски в здании российского генконсульства в Сан-Франциско, захватчиками, а также выразил решительный протест против очередной враждебной акции Вашингтона.

3 октября российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок генконсульства. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в МИД.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это обход и инспекция.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД показал взлом замка российского генконсульства в Сан-Франциско
Сотрудники спецслужб США незаконно проникли на российский дипломатический объект
Москва обвинила Вашингтон в захвате российского генконсульства в Сан-Франциско
Последние новости
Госдеп назвал захват российского генконсульства в Сан-Франциско «простым осмотром»
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Полузащитник «Баварии» Рибери «купил» брату возможность играть в футбол
Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни
В мумии певицы обнаружили жреца-кастрата
Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами
Плененный боевиками ИГ россиянин воевал в Донбассе и на Балканах
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Белая смерть

Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
23:51 3 октября

Плененный боевиками ИГ россиянин воевал в Донбассе и на Балканах

20:54 3 октября

Бразильские полицейские предотвратили крупнейшее в истории страны ограбление

23:03 3 октября

Король Испании обвинил власти Каталонии в нарушении конституции страны

Мир05:05 2 октября

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь
20:19 3 октября

США обвинили пакистанскую разведку в связях с террористами

20:50 3 октября

Опубликовано видео из номера лас-вегасского стрелка

19:13 3 октября

Неизвестный бросил кирпич и свиную голову в квартиру мусульман в Манчестере

Мир14:58 2 октября

Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе

Самое массовое убийство в истории США
19:47 3 октября

США решили выслать 15 кубинских дипломатов

18:14 3 октября

Минобороны прокомментировало видео с захваченными боевиками ИГ россиянами

17:22 3 октября

ИГ опубликовало видео с захваченными российскими военнослужащими

Россия
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Васильева рассказала о судьбе директора отказавшей учить онкобольного гимназии
Путин назвал врио главы Дагестана «политическим тяжеловесом»
В застольном жанре
Визит Путина в Ашхабад был похож на долгий тост за здравие
Энтео выгнали из возглавляемого им движения «Божья воля» за святотатство
Автору работы о власовцах отказали в степени доктора наук
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Плененный боевиками ИГ россиянин воевал в Донбассе и на Балканах
Король Испании обвинил власти Каталонии в нарушении конституции страны
США обвинили пакистанскую разведку в связях с террористами
Опубликовано видео из номера лас-вегасского стрелка
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Киев согласился учесть требования обеспокоенных украинизацией образования болгар
Аваков прокомментировал информацию о конфликте с Порошенко
Додон поведал о божественной природе своей власти
В Киеве назвали суммы вознаграждения бойцов «Беркута» за разгон Майдана
В Киеве рассказали о достигнутой ВСУ максимальной численности
Глава Генштаба ВСУ признал вину за взрывы на складе боеприпасов под Винницей
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Россия получила триллион рублей от глобального сокращения нефтедобычи
Наибольший рост зарплат в 2017 году зафиксирован у руководителей
Госдуме предложили разрешить валютные зарплаты работающим за рубежом россиянам
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
«Наши разработки направлены на замещение устаревших вагонов»
Гендиректор ГК «РэйлТрансХолдинг» о создании новых образцов железнодорожной техники
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
Чубайс сравнил электромопед от «дочки» «Роснано» с iPhone
В «Нафтогазе» объявили о начале создания «Оператора ГТС Украины»
«Ренессанс» и Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций «Роснефти»
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Все материалы
Силовые структуры
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
На поминках на Кунцевском кладбище застрелили мужчину
Во ФСИН раскрыли число ВИЧ-инфицированных заключенных
Двое заключенных в СИЗО Барнаула зашили себе рты в знак протеста
Замглавы управления СК по Москве отстранили от работы после жалобы во «ВКонтакте»
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Все относительно: за что вручат Нобелевку по физике
Тайны волн пространства-времени и «Интерстеллара»
Доказана невозможность матрицы
Назван вред уведомлений на смартфоне
На Солнце обнаружили сердце
В США стартовали продажи домашнего станка для распечатки пистолетов
Все материалы
Спорт
Цена свободы
Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
Боксер Форман назвал причину вызова Сигала на поединок
В «Зените» увидели Кокорина одним из лучших игроков Европы
Тренер побил юного хоккеиста клюшкой во время матча
Британского теннисиста дисквалифицировали за кокаин
Путин прокомментировал отставание в подготовке к ЧМ-2018
Путин упрекнул «Зенит» за восемь иностранцев на поле
Все материалы
Культура
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
«Боже, царя стряхни»
Почему свободное поколение не смотрит телевизор
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Джаред Лето отказался смотреть «Отряд самоубийц»
В сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым»
Лимонова оштрафовали за митинг против капитализма
Азиаты сделали Николаса Кейджа лицом «палочек Николаса»
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Любителей порно отдадут на изучение искусственному интеллекту
Скрытые сексуальные страхи пользователей показали на видео
«Новая газета» выиграла у России суд по делу о статьях про гибель «Курска»
Смех «проглотившего курицу фермера» вызвал истерику у журналиста и сорвал съемки
Facebook насчитал 10 миллионов пострадавших от «российской рекламы» американцев
Девушка попыталась объяснить строчку из песни «ВИА Гры» и поплатилась
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Российские ювелиры предложили снимать сапфиры с бриллиантовых колье
Кристиан Лубутен сравнил себя с холодильником
Lacoste предложил мужчинам пахнуть айвой и ревенем
Alexander McQueen одел моделей в «голые» платья и приклеил им волосы на лицо
Поляк и японец изменили дизайн швейцарских часов
Грузин заставил моделей надеть «кроксы» на десятисантиметровой платформе
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Названы самые путешествующие нации мира
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Застрявших в Турции клиентов «ВИМ-Авиа» подсчитали
Российский турпоток в Анталью достиг исторического максимума
Все материалы
Из жизни
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Аргентинский мальчик случайно проглотил пищалку и загудел
Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Все материалы
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Закон Квята
Как отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии
Производитель суперкаров сделал бронированный «Танк»
Появились кадры из второго сезона The Grand Tour
Дизайн нового хэтчбека Audi A7 раскрыли на масштабной модели
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы