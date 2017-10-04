Госдеп назвал захват российского генконсульства в Сан-Франциско «простым осмотром»

Госдепартамент опроверг заявления России о захвате здания генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт на брифинге для журналистов, передает Reuters.

По ее словам, сотрудники службы безопасности Госдепа «просто прошлись, осмотрелись, чтобы убедиться, чтобы люди там больше не живут». Она заявила, что США предоставили российским семьям, проживающим в консульстве, расширенный срок 1 октября, чтобы освободить резиденции.

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2 октября МИД России назвал сотрудников спецслужб США, проводивших обыски в здании российского генконсульства в Сан-Франциско, захватчиками, а также выразил решительный протест против очередной враждебной акции Вашингтона.

3 октября российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой несколько человек под присмотром полиции взламывают замок генконсульства. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в МИД.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это обход и инспекция.