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12:52, 4 августа 2026Мир

Турция выступила с призывом к России и Украине

МИД Турции призвал Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Черном море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Министерство иностранных дел Турции призвало Россию и Украину принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море на фоне многочисленных атак беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters.

«МИД Турции заявил, что Анкара серьезно обеспокоена нападениями на гражданские суда в Черном море, несмотря на "все наши предупреждения"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление турецкого дипведомства прозвучало после того, как вблизи порта Новороссийска БПЛА атаковал судно, принадлежащее турецкой компании. В результате атаки трое членов экипажа получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Черном море судно Nadezhda, перевозившее фрукты и овощи из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Инцидент произошел 3 августа около 16:30 примерно в 30 милях от российского порта.

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