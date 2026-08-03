ВСУ атаковали перевозившее фрукты и овощи в Новороссийск судно в Черном море

Cumhuriyet: ВСУ атаковали в Черном море судно Nadezhda, перевозившее овощи из Турции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Черном море судно Nadezhda, перевозившее фрукты и овощи из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По информации издания, атака произошла около 16:30 примерно в 30 милях от Новороссийска. Как заявил капитан корабля Ялчин Шахин, при ударе было задействовано шесть-семь беспилотников.

Ранения получили четыре моряка, из них трое — граждане Турции. Из-за атаки на судне вспыхнул пожар.

Оперативным и техническим менеджером является турецкая компания Kalyoncu Ro Ro Denizcilik.

Ранее сообщалось, что торговое судно «Янина», принадлежащее компании FESCO, которая входит в контур корпорации «Росатом», затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов ВСУ.