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12:50, 4 августа 2026 (обновлено: 12:53, 4 августа 2026)Авто

Россияне устремились за подержанными мотоциклами

«Автостат»: За полгода в России продали почти 71 тысячу мотоциклов с пробегом
Кирилл Луцюк

Фото: Piotr Czirnia / Unsplash

С января по июнь 2026 года в России удалось продать 70,8 тысячи мотоциклов с пробегом. Об этом сообщил «Автостат».

Достигнутый показатель оказался на 7,5 процента больше того, который фиксировали по итогам аналогичного периода прошлого года.

Лидером продаж оказалась Honda. Было куплено 13,8 тысячи подержанных мотоциклов этого бренда. На второй позиции расположилась Yamaha с результатом в 10,9 тысячи штук. Тройку лидеров замкнул Kawasaki — было продано 6,3 тысячи единиц.

Кроме того, россияне приобрели 6,1 тысячи BMW и 5,9 тысячи Suzuki.

В первой половине 2026 года в России продали почти 19 тысяч пикапов с пробегом, что на 19,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лидером стала Toyota. За шесть месяцев на вторичном рынке реализовали 4289 пикапов этой марки, что обеспечило бренду более 22 процентов от всех продаж.

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