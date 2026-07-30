В России зафиксировали резкий рост спроса на один тип подержанных машин

«Автостат»: За полгода спрос на пикапы с пробегом в России вырос почти на 20 процентов

В первой половине 2026 года в России было реализовано почти 19 тысяч пикапов с пробегом, что на 19,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, пишет «Автостат».

Лидирует в сегменте японская Toyota. За шесть месяцев на вторичном рынке перепродали 4289 пикапов марки, что обеспечило бренду долю более 22 процентов от всех продаж. Примерно каждая шестая купленная машина (17 процентов, или 3199 единиц) принадлежала японской Mitsubishi. Замкнул тройку российский УАЗ, чей результат составил 2267 автомобилей и 12 процентов рынка. В первую пятёрку также попали китайская Great Wall (1854 единицы) и немецкий Volkswagen (1067.

В модельном зачете безоговорочным лидером осталась Toyota Hilux. С января по июнь покупатели забрали 3778 таких пикапов. На второй строчке расположился Mitsubishi L200 — 3189 экземпляров. Третьим стал УАЗ «Пикап» с показателем 2267 штук. В топ-5 также вошли Volkswagen Amarok (1063) и RAM 1500 (843).

За июнь 2026 года россияне купили около трех тысяч подержанных пикапов, что на 17 процентов превышает показатель годичной давности.

Ранее были названы самые популярные у россиян дизельные машины. В пятерку самых популярных марок вошли автомобили BMW, Mercedes-Benz, Foton, Great Wall и Toyota. Среди наиболее востребованных моделей в топ-5 попали Foton Tunland, BMW X5, Great Wall Poer, BMW X7 и Mitsubishi L200.