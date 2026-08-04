Напечатавший дома на 3D-принтере детали для боевых дронов назвал на видео свой псевдоним

ФСБ: На допросе крымчанин сообщил, что его завербовал сотрудник СБУ под псевдонимом Диего

Житель Крыма, печатавший дома на 3D-принтере детали для боевых дронов по указке украинской спецслужбы, дал признательные показания. Видео допроса с ним публикует ТАСС.

На кадрах видно задержание мужчины. Он говорит, что является жителем города Красноперекопск. Его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Диего, сам он получил псевдоним Сербуш. Он передал куратору местоположение российских войск и техники, дислоцированной на территории полуострова, а также координаты критически важных объектов инфраструктуры. Также крымчанину дали инструкцию по изготовлению деталей для БПЛА.

ФСБ России провела обыски по месту жительства мужчины и обнародовала оперативное видео с изъятыми беспилотниками. У него нашли 22 дрона. Его задержали.