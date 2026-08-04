Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:41, 4 августа 2026Силовые структуры

Напечатавший дома на 3D-принтере детали для боевых дронов назвал на видео свой псевдоним

ФСБ: На допросе крымчанин сообщил, что его завербовал сотрудник СБУ под псевдонимом Диего
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Житель Крыма, печатавший дома на 3D-принтере детали для боевых дронов по указке украинской спецслужбы, дал признательные показания. Видео допроса с ним публикует ТАСС.

На кадрах видно задержание мужчины. Он говорит, что является жителем города Красноперекопск. Его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Диего, сам он получил псевдоним Сербуш. Он передал куратору местоположение российских войск и техники, дислоцированной на территории полуострова, а также координаты критически важных объектов инфраструктуры. Также крымчанину дали инструкцию по изготовлению деталей для БПЛА.

ФСБ России провела обыски по месту жительства мужчины и обнародовала оперативное видео с изъятыми беспилотниками. У него нашли 22 дрона. Его задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    В страну ЕАЭС захотели пускать иностранцев за деньги
    Китай сократил закупки древесины в России
    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик детей
    Россиянам назвали разрешенное расстояние между постройками на даче
    Против россиян развернули целую сеть по распространению фейков
    Число жертв среди детей при атаке ВСУ по Геленджику возросло
    Банки увеличили возврат похищенного мошенниками у россиян
    Британский блогер-неонацист с судимостью за антисемитизм примет участие в выборах
    Анастасия Ивлеева подарила мужу лодку за 1,2 миллиона рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok