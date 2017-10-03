МИД показал взлом замка российского генконсульства в Сан-Франциско

Министерство иностранных дел России опубликовало в своем Telegram-канале несколько видеозаписей, на которых демонстрируются действия сотрудников американских спецслужб на территории российского генерального консульства в Сан-Франциско.

На этих роликах видно, как несколько человек заходят в здание консульства. «Под присмотром полиции американцы взламывают замок на российской дипломатической собственности», — прокомментировали происходящее на видео в МИД. Также отмечается, что взломщики вызвали себе на помощь служебную собаку.

В последнем ролике в кадре появляются два автомобиля с тонированными стеклами, въезжающие на территорию генконсульства, после чего его ворота закрываются под надзором полицейского.

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Ранее в понедельник МИД России назвал сотрудников спецслужб США, проводивших обыски в здании российского генконсульства в Сан-Франциско, захватчиками, а также выразил решительный протест против очередной враждебной акции Вашингтона. МИД также оставил за собой право на ответ и напомнил, что краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в ведомстве.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это обход и инспекция.

31 августа власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.