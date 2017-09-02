В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски

В торгпредстве России в Вашингтоне начались обыски, передает корреспондент РИА Новости.

К обыскам были допущены сотрудники посольства после настоятельного требования к американской стороне, сообщил представитель посольства Николай Лахонин.

Торгпред Александр Стадник заявил, что рассматривает эти действия как рейдерский захват и нарушение международных конвенций. «Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали», — отметил он. На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, Стадник ответил: «С двух часов по местному времени американцы так не считают».

По его словам, сотрудники представительства сделали все возможное, вывезли вещи для осуществления своей деятельности в посольстве России. «Мы работали круглосуточно для того, что сделать всю необходимую работу для продолжения нашей деятельности в посольстве РФ», — сказал Стадник.

31 августа власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.

1 сентября российский МИД опубликовал заявление, где утверждалось, что американские спецслужбы намерены в субботу провести обыск в генконсульстве в Сан-Франциско, а также «в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет». При этом речи о грядущих обысках в здании торгпредства в Вашингтоне в публикации не шло.

В субботу, 2 сентября, МИД России вызвал советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с планами американских властей обыскать торгпредство России .