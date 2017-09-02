Захарова объяснила появившийся над зданием консульства РФ в Сан-Франциско дым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook прокомментировала информацию о черном дыме из здания консульства РФ в Сан-Франциско.

«Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — указала Захарова.

Ранее в пятницу Associated Press сообщило, что над зданием генерального консульства России в Сан-Франциско виден дым, к нему прибыли пожарные, которых не пустили на территорию миссии. Журналисты агентства указали, что сотрудники консульства сознательно отказались допустить пожарных внутрь, поскольку в здании «что-то сжигают в камине», а дым идет из трубы.

В тот же день Захарова сообщила, что американские спецслужбы собираются провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско. По ее данным, это планируется сделать 2 сентября.

Российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в Сан-Франциско.

31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это торговые представительства. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

В Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов не идет.