Белый дом рассказал о роли Трампа в закрытии российского генконсульства

Решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско и зданий тогрпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке принял президент США Дональд Трамп. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс, передает в четверг, 31 августа, Reuters.

«Да, это решение принял президент», — ответила Сандерс на соответствующий вопрос, уточнив, что официальный Вашингтон пошел на эту меру в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом она добавила, что «США хотят улучшить отношения с Россией и будут искать возможности для достижения этой цели», сообщает «Интерфакс».

Ранее 31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября. Позднее на сайте генконсульства России в Сан-Франциско появилось объявление о прекращении приема посетителей с 13:00 1 сентября.

В этот же день в Белом доме уточнили, что речь идет о зданиях торгового представительства России. При этом в администрации президента США отметили, что речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов на родину не идет.

23 августа была приостановлена выдача россиянам неиммиграционных виз в США. Решение было связано с требованием Москвы ограничить число сотрудников дипмиссии, выдвинутым в связи с американскими сакциями. 1 сентября процедура выдачи документов в Москве будет восстановлена, но в консульствах в других городах этого не произойдет.