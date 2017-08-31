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В Вашингтоне уточнили список закрываемых дипломатических объектов России

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Генонсульство России в Сан-Франциско
Генонсульство России в Сан-Франциско

Консульские объекты, которые США потребовали закрыть в Вашингтоне и Нью-Йорке, являются зданиями торгового представительства России. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

«В Сан-Франциско идет речь о генконсульстве и официальной резиденции. В Вашингтоне и Нью-Йорке есть ряд зданий с разными учреждениями, речь идет о зданиях торгового представительства», — сказал представитель администрации. Он уточнил, что здания останутся в собственности Москвы, однако Россия не имеет права использовать их в дипломатических или консульских целях.

При этом не идет речи о высылке российских дипломатов на родину. «Российской стороне предложено перевести их в другие дипучреждения на территории США», — заявили в Белом доме.

Ранее 31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

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