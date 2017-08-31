Генконсул ответил на закрытие дипмиссии России в Сан-Франциско

Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров заявил, что решение США закрыть дипмиссию в этом городе вызывает сожаление. Его слова в четверг, 31 августа, передает РИА Новости

«Решение больно ударит по интересам и российских граждан, проживающих в том регионе, за который отвечало генконсульство, и по американским гражданам, которые также часто обращались в наше генконсульство по поводу многих вопросов, в том числе за получением российской визы», — сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, как будет проходить процедура закрытия и куда поедут люди, решат в МИД России.

Ранее в четверг США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

В конце июля РФ предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.