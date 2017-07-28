Москва потребовала сократить число американских дипломатов в России

Москва предлагает до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ. Таким образом российский МИД ответил на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России.

«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — говорится в заявлении ведомства.

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27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который, как предупредили в Белом доме, может применить право вето.

Законопроектом предусматриваются несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также предполагается, что президент США может принять меры против компаний, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно. Кроме того, в документе отдельно оговаривается стремление Соединенных Штатов противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».