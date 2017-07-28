В Москве заявили о «переполненной чаше терпения России» из-за действий США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что из-за действий США «чаша терпения России переполнилась». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает РИА Новости.

Таким образом Рябков прокомментировал решение Москвы о введении новых антиамериканских санкций. При этом дипломат отметил, что набор контрмер не сводится к ограничению численности персонала американских дипломатических представительств в России и аресту дипсобственности США.

«Мы не исключаем никаких шагов, чтобы привести США в чувство. В случае продолжения давления, мы ответим зеркальными мерами», — пообещал Рябков.

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Ранее 28 июля стало известно, что Москва предлагает до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ. Кроме того, сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который, как предупредили в Белом доме, может применить право вето. Законопроект предусматривает сокращение до 14 дней максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

