Кремль ответил на идею Вашингтона получить «что-то взамен» дипсобственности РФ

Вашингтон должен вернуть Москве принадлежащую ей дипломатическую собственность, не ставя никаких условий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 17 июля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров», — сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».

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Песков подчеркнул, что само изъятие дипсобственности произошло в нарушение международного права. «Мы по-прежнему надеемся, что американские коллеги проявят политическую волю и мудрость (в вопросе возврата объектов недвижимости российской стороне — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он.

Пресс-секретарь главы государства также призвал заранее не строить догадок о том, какие меры примет Москва в том случае, если переговоры заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран не приведут к каким-либо результатам. Он отметил, что «какие-то лишние слова могут только навредить» в этой сложной, «чувствительной» ситуации.

Ранее в понедельник РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что Соединенные Штаты не собираются возвращать России дипсобственность без получения «чего-то взамен». Чего именно ждет Вашингтон от Москвы, не уточнялось.

14 июля заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка заявил, что руководство Соединенных Штатов хочет увидеть «добросовестность» России — в частности, в сирийском вопросе. В Кремле тогда заявили, что вопрос возврата российским дипломатам объектов недвижимости не является дискуссионным.