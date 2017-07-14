Захарова рассказала об отказе США выдать визы российским дипломатам

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить сотрудников российского посольства, выдворенных из США в декабре. Об этом в пятницу, 14 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Видеотрансляция брифинга ведется на странице ведомства в Facebook.

«Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — сообщила Захарова.

По словам представителя МИД, Москва готова ответить на это зеркальными мерами. «Не хотелось бы доводить до крайних мер. Мы никогда с этим не торопимся, была выдержана очень длительная пауза, она затянулась, это очевидно. Если американские партнеры по-другому не понимают, нам в какой-то момент придется действовать именно в этом направлении», — подчеркнула дипломат. «Чем ответить — есть», — добавила она.

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Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на более конструктивный подход в этом вопросе после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

14 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о возвращении России дипсобственности, желая «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству». Подчеркивалось, что это произойдет в том случае, если Белый дом увидит «добросовестность» России — в частности, в сирийском вопросе.

В конце декабря американские власти объявили персонами нон грата и выслали 35 российских дипломатов. Также сотрудникам посольства был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов, работающих в России, на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Он подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.