В Москве сел самолет с высланными из США российскими дипломатами

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился в Москве в 02:08 мск. Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер специального летного отряда «Россия» Управделами президента вылетел из Вашингтона около 17:00 воскресенья, 1 января. Всего CША покинули 96 россиян.

Перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети дипломатов, направляющихся в Москву, приглашены президентом Владимиром Путиным на новогоднюю елку в Кремле. Эту же информацию журналистам подтвердили в администрации главы государства.

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29 декабря 2016 года власти США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции Минфина коснулись, в частности, ФСБ и ГРУ. Вашингтон объяснил данный шаг тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Москва подобные обвинения последовательно отвергала.

Также Госдеп решил выслать из США 35 сотрудников дипмиссий. Путин от зеркального ответа отказался.