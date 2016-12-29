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Барак Обама ввел санкции против ФСБ и ГРУ

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Барак Обама
Барак Обама

Президент США Барак Обама ввел санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. Среди организаций, попавших под санкции, — Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает в четверг, 29 декабря, Министерство финансов США.

Наряду с этим санкции введены в отношении ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга, НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организации «ЦОР Секьюрити» из Москвы.

В санкционный список также попали шесть физических лиц. Речь идет о главе ГРУ Игоре Коробове и других высокопоставленных руководителях спецслужбы — Игоре Костюкове, Владимире Алексееве и Сергее Гизунове. Кроме того, в списке оказался Алексей Белан, которого ФБР разыскивает по подозрению в причастности к киберпреступлениям.

О том, что Белый дом готовится объявить в четверг, 29 декабря, о введении против России ряда мер в ответ на якобы ее вмешательство в процесс выборов в США, сообщил 28 декабря CNN. Источники телеканала также заявили, что правительство планирует «некоторые внезапные действия» агентурного характера.

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, выразил мнение, что Соединенным Штатам следует оставить споры о предполагаемых кибератаках и «заняться своей жизнью».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.

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