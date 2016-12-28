WP узнала о подготовке США санкций против России за вмешательство в выборы

Администрация президента Соединенных Штатов Барака Обамы близка к тому, чтобы ввести санкции за вмешательство в выборы в США. Как пишет The Washington Post, Вашингтон подозревает в кибератаках Россию.

По информации издания, речь идет как об экономических санкциях, так и мерах, которые будут предприняты на дипломатическом уровне. Также не исключается, что Вашингтон прибегнет к операциям в киберпространстве. Как отмечает газета, объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе.

Для реализации этого решения Белый дом планирует пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия реагировать на кибератаки из-за рубежа, но не распространяется на тех, кто пытался вмешаться в выборы. В результате, как планируется, «избирательная система будет приравнена к критически важной инфраструктуре страны».

23 декабря директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан высказался против кибератак Соединенных Штатов на Россию. Он заявил, что Москва пытается повлиять на американский политический процесс, «позволяя себе некоторые вещи, выходящие за рамки». При этом он отметил, что Вашингтону не следует «прибегать к таким же приемам и тактике, которые применяют противники».

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В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. Так, 17 декабря газета The New York Times сообщила, что Обама определил два условия применения кибероружия против России в ответ на якобы имевшие место попытки хакеров повлиять на исход выборов в Соединенных Штатах. По сведениям издания, глава Белого дома отказался от демонстрационного демарша в отношении Москвы, посчитав, что США могут в таком случае больше потерять, чем выиграть.

16 декабря Обама заявил, что предоставленные разведданные дают ему «большую уверенность в том, что русские стояли за хакерскими атаками» на компьютерную систему Демократической партии. 15 декабря телеканал NBC, ссылаясь на источники в американской разведке, распространил утверждение неназванных сотрудников американских спецслужб о личном вмешательстве президента России Владимира Путина в избирательную кампанию в США.

В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. Песков называл их голословными и абсурдными. Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе предвыборной кампании.