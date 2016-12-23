Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Путин прокомментировал взлом почты руководства Демократической партии США

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин считает, что не имеет значения, кто стоит за хакерской атакой и взломом почты руководства Демократической партии США. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Главное — это суть информации, которую хакеры предоставили (...) Что после того как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии, руководитель национального комитета Демократической партии подала в отставку», — сказал Путин.

По мнению российского лидера, произошедшее доказывает, что кибератака выявила правдивую информацию, потому что «вместо того чтобы извиниться перед избирателями, (в США) начали кричать по поводу того, кто произвел эти хакерские атаки».

15 декабря, телеканал NBC распространил данные неназванных сотрудников американских спецслужб о личной причастности Владимира Путина к хакерским атакам ради вмешательства в президентские выборы в США.

В тот же день бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью The Daily Mail сообщил, что переписка руководителя штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон Джона Подесты, опубликованная порталом Wikileaks во время президентской кампании в США, стала достоянием общественности благодаря инсайдерам в Демократической партии США, а не российским хакерам.

Выборы президента США прошли 8 ноября. В ходе избирательной кампании представители Демпартии неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы с помощью хакеров добыла и предала гласности материалы, компрометирующие руководство демократов и штаб их кандидата Хиллари Клинтон. Также Москву подозревали во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу.

Инаугурация нового американского лидера состоится 20 января 2017 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более половины американцев усомнились в помощи хакеров Трампу на выборах
Обама уклонился от прямых обвинений в адрес России в хакерских атаках на США
Обама раскрыл содержание беседы с Путиным на саммите G20
NBC заявил о личном вмешательстве Путина в выборы президента США
Последние новости
В Москве возбудили уголовное дело после убийства 12-летней девочки
Сын Шумахера посоревнуется в «Формуле-3»
Вин Дизель назвал видеоблогершу сексуальной и прервал интервью
В России началась разработка нового ПЗРК
Храм с воскресной школой обстреляли в Дебальцево
Турция объявила об уничтожении 68 боевиков ИГ за ночь
Мальтийские рыцари попросили Папу Римского не лезть в дела ордена
Другие материалы рубрики
15:09 Сегодня

«Апельсиновую нашли. Не хуже "Боярышника"»

Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он
11:07 Сегодня

У въезда в Лефортовский тоннель произошло массовое ДТП

11:34 23 декабря 2016

Иностранца забили в столичном торговом центре

12:44 Сегодня

В бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв

17:44 22 декабря 2016

«Мозг мне больше не нужен»

Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
12:27 Сегодня

Избитый каратистом нижегородский школьник попал в реанимацию

10:46 23 декабря 2016

Катавшегося на машине по аэропорту Казани лихача арестовали на 15 суток

10:48 Сегодня

Началось строительство моста через Амур между Россией и Китаем

00:06 2 декабря 2016

«По-другому было и нельзя»

Как потомки сотрудников НКВД оценивают деятельность своих родственников
09:41 Сегодня

В московском ресторане устроили поножовщину

09:09 23 декабря 2016

Савченко предрекли пост президента Украины и тюремный срок

23:23 23 декабря 2016

В Москве из горящего ангара спасли четырех человек

Россия
«Апельсиновую нашли. Не хуже "Боярышника"»
Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он
У въезда в Лефортовский тоннель произошло массовое ДТП
В бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв
«Мозг мне больше не нужен»
Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
Владимир ПутинОт любви до ненависти
Почему в конце пресс-конференции журналисты срывались на крик
Началось строительство моста через Амур между Россией и Китаем
Избитый каратистом нижегородский школьник попал в реанимацию
Все материалы
Мир
French gendarme special forces unit members secure an entrance of the courthouse during the transfer of the Naples-based Camorra mafia member Antonio Lo Russo in Aix-en-Provence April 16, 2014. Antonio Lo Russo, who was arrested in Nice yesterday by Italian and French police, is a member of the Naples-based Camorra mafia and one of Italy's 100 most-wanted fugitives.Мафия, которой нет
Чем промышляют криминальные кланы во Франции
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
Турция объявила об уничтожении 68 боевиков ИГ за ночь
Мальтийские рыцари попросили Папу Римского не лезть в дела ордена
Макфол обвинил согласившегося с Путиным Трампа в «поливании грязью» американцев
Власти США предупредили об угрозе терактов в праздники
Все материалы
Бывший СССР
Зона конфликта в ДонбассеСкрутили в дугу
Как украинские военные захлебнулись в собственной атаке под Дебальцево
Храм с воскресной школой обстреляли в Дебальцево
Внимание в воздух
Зачем Душанбе грозится прервать авиационное сообщение с Россией
Додон пообещал обсудить с Путиным амнистию трудовых мигрантов
Украинские пограничники понаблюдали за полетом пяти российских Ми-8 над Крымом
Time опубликовал обвинения беглого депутата Рады в адрес Порошенко
Папа Римский пошлет украинцам шесть миллионов евро на Рождество
Все материалы
Финансы
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
Владимиру Комлеву вручили первую карту игрока НХЛ на базе «Мира»
Минфин и ЦБ согласовали новый порядок компенсаций по ОСАГО
США ввели санкции против российских банкиров из-за Сирии
Улюкаев попросил исключить его из состава набсовета ВТБ
Путин сообщил о скорой подаче российского газа в Крым
Орешкин рассказал о нулевой толерантности к коррупции в Минэкономразвития
Все материалы
Бизнес
Небо с овчинку
На чем авиакомпании экономили в 2016 году, чтобы выжить
Не до жиру
Итоги 2016 года для российского авторынка
Отель как способ заработать
Предприниматели выбирают гостиничный бизнес для сохранения сбережений
СМИ узнали о распоряжении Росавиации проверить надежность Sukhoi Superjet
Падения и компромиссы
Чем запомнится 2016 год мировому и российскому нефтегазу
«Дон-Строй Инвест» с 2010 года увеличил портфель проектов в 10 раз
США включили еще 23 российские компании в санкционный список
Все материалы
Силовые структуры
«Если все виноваты, то никто не виноват»
Почему погибшего посла не охраняли: интервью бойца спецназа СВР «Заслон»
Упущенный «Шанс»
Что стоит за подростковым бунтом в столичной спецшколе
Иностранные корни нового российского спецназа
Кто помогал Минобороны готовить зеленых человечков
Подполковник МВД покончил с собой в Уфе
Дагестанские силовики застрелили двух боевиков
Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителей F-35
В Дагестане ликвидировали стрелявшего в полицейского бандита
Все материалы
Наука и техника
Разбудили дьявола
Как генная инженерия изменит наш мир до неузнаваемости
«Изнасилования приняли массовый характер»
Чем закончилась сексуальная революция 1917 года
Криворукие
Худшие игры 2016 года по версии «Ленты.ру»
Разрешено применение генетически модифицированных комаров в качестве оружия
Немного уличной магии
Как беспроводные наушники от Apple устроили «тихую революцию»
Названы самые главные научные открытия 2016 года
Астронавт НАСА Пирс Селлерс умер от рака
Все материалы
Спорт
Команда Gazprom-RusVelo образца 2017 года«Победа в монументальной классике круче Олимпиады»
Велогонщики Gazprom-RusVelo о новом сезоне, задачах и ориентирах
Эх, «Динамо»...
Какое будущее уготовано легендарному московскому клубу
Сын Шумахера посоревнуется в «Формуле-3»
Симон Фуркад призвал продолжать биатлонное шоу вместо закулисных игр
Российский боксер нокаутировал своего соперника в первом раунде
Президент UFC назвал Нурмагомедова возможным соперником Макгрегора
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ
Все материалы
Культура
A new elementary school in West Berlin's Staaken (Spandau) district is named after world famous Swedish author Astrid Lindgren, right, sourrounded by pupils of the new school, reading books written by her, which she signs for them, April 18, 1966. Behind Lindgren is Heinz Evers, West Berlin's top government official in charge of the city's school system. («Астрид-писатель и Астрид-бабушка — два разных человека»
Внук и правнук Астрид Линдгрен о бабушке-ведьме и ее рисовом пудинге
СМИ сообщили о критическом состоянии актрисы Кэрри Фишер
Коровка в космосе
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Пассажиров» до «Елок 5»
Названы главные неудачники музыкальной индустрии 2016 года
Алек Болдуин вызвался спеть хит AC/DC на инаугурации Трампа
Ректор ГИТИСа напомнил бастующим студентам об армии
Скульптор Аниш Капур обманом завладел «самым розовым розовым»
Все материалы
Интернет и СМИ
С барского плеча
Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
Зверства, геи и мятеж
Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год
Смерть сквозь слезы
Жестокие и трогательные снимки одного из крупнейших фотоконкурсов мира
Попугай научился изображать звук запроса «О'кей, Google»
Хакер заявил о взломе сайта ФБР
В ЛНР выбрали самого патриотичного кота
Путин оценил наряд курдского журналиста на пресс-конференции
Все материалы
Ценности
В лесу родилась девочка
Чем красивые женщины сверкнут в новогоднюю ночь
Bentley из клипа Элтона Джона Nikita пойдет с молотка
Cartier приготовил к SIHH-2017 новые драгоценные часы
Супермодель Карли Клосс посоветовала ходить на вечеринки в нижнем белье
На свои куплено
Вещи, которые хотелось приобрести в уходящем году
Красиво пожили
От чего сходил с ума мир в уходящем году
Белла Хадид стала моделью года
Все материалы
Путешествия
Стокгольмский синдром
Дух Рождества в эпицентре шведского дизайна
Раскатали лед
Лучшие катки Европы для новогодних каникул
Прегольский синдром
Местные: организатор культурных событий Валентина Янсен о Калининграде
Для туристов выпустили видеоинструкцию по пользованию туалетами в Японии
Российский авиалайнер вылетел в Душанбе вопреки запрету Таджикистана
Три девушки оказались единственными пассажирками рейса Гибралтар — Лондон
Путешественник посетил 121 страну на контейнерных судах
Все материалы
Из жизни
Plus-size`модель Эшли Грэм в рекламной кампании Addition ElleДо свидания, «90-60-90»!
В 2016 году мир моды и красоты окончательно принял нестандартных моделей
Депрессия за лайк
Ученые признали соцсети вредными для женской психики
Пойманы в процессе
Фотопроект о женском удовольствии к Международному дню оргазма
Зрение за мировоззрение
Фотоистория об участниках протестов в Кашмире, ослепших от пуль полицейских
Умерла пережившая падение с 10-километровой высоты стюардесса Весна Вулович
Незнакомка оплатила рождественские подарки жительницы Великобритании
Гигантский аллигатор вернулся на поле для гольфа во Флориде
Все материалы
Турбо против атмосферника: Битва года
Часть пятая: Porsche 911 Turbo S против Audi R8 V10 plus
НАМИ создал логотип для правительственных машин
1225 лошадиных сил на двоих: Битва года
Часть четвертая: Jaguar F-Type SVR против Chevrolet Corvette Z06
«АвтоВАЗу» не хватило деталей на 10 тысяч машин
20 жутких полицейских машин
Самые странные автомобили для правоохранительных органов
Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
На «Гелике» через заброшенный город
Машины, на которых вы не прокатитесь. Второй сезон
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы