Путин прокомментировал взлом почты руководства Демократической партии США

Российский лидер Владимир Путин считает, что не имеет значения, кто стоит за хакерской атакой и взломом почты руководства Демократической партии США. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Главное — это суть информации, которую хакеры предоставили (...) Что после того как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии, руководитель национального комитета Демократической партии подала в отставку», — сказал Путин.

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По мнению российского лидера, произошедшее доказывает, что кибератака выявила правдивую информацию, потому что «вместо того чтобы извиниться перед избирателями, (в США) начали кричать по поводу того, кто произвел эти хакерские атаки».

15 декабря, телеканал NBC распространил данные неназванных сотрудников американских спецслужб о личной причастности Владимира Путина к хакерским атакам ради вмешательства в президентские выборы в США.

В тот же день бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью The Daily Mail сообщил, что переписка руководителя штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон Джона Подесты, опубликованная порталом Wikileaks во время президентской кампании в США, стала достоянием общественности благодаря инсайдерам в Демократической партии США, а не российским хакерам.

Выборы президента США прошли 8 ноября. В ходе избирательной кампании представители Демпартии неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы с помощью хакеров добыла и предала гласности материалы, компрометирующие руководство демократов и штаб их кандидата Хиллари Клинтон. Также Москву подозревали во вмешательстве в предвыборную кампанию с целью помочь кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу.

Инаугурация нового американского лидера состоится 20 января 2017 года.