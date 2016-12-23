В ЦРУ выступили против кибератак на Россию

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан высказался против кибератак Соединенных Штатов на Россию. Об этом он заявил в интервью National Public Radio.

Отвечая на вопросы журналиста радиостанции, Бреннан сообщил, что Москва пытается повлиять на американский политический процесс, «позволяя себе некоторые вещи, выходящие за рамки». При этом он отметил, что Вашингтону не следует «прибегать к таким же приемам и тактике, которые применяют противники».

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«Те аферы, на которые идут некоторые наши оппоненты, я думаю, ниже величия нашей страны», — добавил глава ЦРУ.

16 декабря заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Бен Родс заявил, что в Белом доме по-прежнему обдумывают возможные ответные шаги на российские кибератаки против политических институтов США.

В Вашингтоне неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия якобы пыталась повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.