CNN назвал дату объявления США мер против России за «вмешательство в выборы»

Белый дом готовится объявить в четверг, 29 декабря, о введении против России ряда мер в ответ на якобы ее вмешательство в процесс выборов в США. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, эти действия будут включать в себя расширение санкций и дипломатические меры. Также, как ожидается, могут быть названы лица, связанные с «российской кампанией дезинформации» по использованию украденных данных с целью повредить избирательной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Американские официальные лица также заявили, что федеральное правительство планирует «некоторые внезапные действия» агентурного характера.

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В последние месяцы представители администрации Обамы были сосредоточены на том, чтобы обеспечить защиту машин для голосования и предотвратить попытки хакеров повлиять на голосование. По данным спецслужб, фальсификаций не было обнаружено, повышенной активности хакеров в день голосования, 8 ноября, не наблюдалось.

Ранее уходящий президент поручил разведсообществу подготовить доклад о враждебных действиях хакеров против США. В частности, ожидается, что в нем будут отражены хакерские атаки со стороны Китая, а также якобы происходившие попытки несанкционированного доступа к ресурсам, имеющим отношение к избирательному процессу, и «кампания дезинформации со стороны российских спецслужб».

В администрации президента считают, что, совершив подобные действия, Россия «вышла за пределы» того, что обычно делается в сфере кибершпионажа государств по отношению друг к другу.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение США ввести новые санкции, заявила, что Вашингтон получит ответ от Москвы на свои новые враждебные шаги.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.