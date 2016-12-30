Путин отказался высылать американских дипломатов

Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — отметил Путин.

«Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — добавил российский лидер. В то же время он выразил сожаление по поводу того, что администрация президента США Барака Обамы «заканчивает свою работу подобным образом».

Как ранее в пятницу сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путину предложено объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства этой страны в Санкт-Петербурге. Кроме того, президента попросили рассмотреть идею о запрете американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная.

